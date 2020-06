Tomás Silva: «Espero que a aposta na formação continue»

Após dois dias de testes físicos na Academia, os jogadores da equipa B realizaram o primeiro sob a orientação do preparador físico, Tiago Dias. No final da sessão, o médio Tomás Silva, que transitou da equipa de sub-23, revelou-se satisfeito com a aposta que Rúben Amorim tem feito nos jogadores da formação. "O Sporting sempre teve uma formação muito forte e continua a ter. Eu estou muito feliz pois muitos jogadores com quem trabalhei estão a ter a oportunidade de competir na I Liga, e isso é muito bom para todos eles. Há muita qualidade no Sporting e espero que essa aposta na formação continue", afirmou o jovem, à Sporting TV, onde também se revelou satisfeito por voltar aos trabalhos em Alcochete: "É muito bom pois temos condições muito melhores para treinarmos e nos mantermos ativos com a melhor condição física. Em casa mantivemos-nos sempre ativos e fizemos sempre exercício, mas é diferente pois não temos tanto espaço nem tanto material. A nível de sprints e corrida é mais complicado pois aqui temos as condições todas para estarmos no topo da nossa condição física".





Enquanto não é anunciado o novo responsável técnico pela equipa B, o preparador físico Tiago Dias é um dos responsáveis pelo programa de trabalho que será cumprido pelos jogadores. "Foi um dia complicado pois os atletas tinham saudades uns dos outros. O ambiente foi engraçado, mas foi um pouco mais efusivo do que é normal o que é naturalmente compreensível. Os jogadores agora vão assimilar as novas regras, e a liderança será implantada de uma forma natural", referiu ao canal do clube onde também assegurou que foram "cumpridas todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde". Tiago Dias ainda revelou que nos próximos dias irá "aumentar progressivamente" as cargas de treino.