Tomás Silva: «Senti várias borboletas no estômago quando soube que ia jogar»

Tomás Silva foi lançado por Rúben Amorim no jogo contra o Marítimo, da última jornada da Liga NOS, que o Sporting venceu por 5-1, com um hat trick de Pote, que se sagrou o melhor marcador da Liga NOS com 23 golos.



"Cheguei ao clube com oito anos, vivi muitos momentos, muitas histórias e, finalmente, consegui cumprir um sonho, que era estrear-me pela equipa principal o Sporting. Não consigo encontrar palavras para descrever o que senti", começou por referir, acrescentando: "Senti várias borboletas no estômago quando soube que ia jogar. Ficas ansioso, mas mal entras no jogo isso passa. Vou rever várias vezes, vou tentar dormir, não vai ser fácil mas vou tentar."





Tomás Silva deixou uma palavra a quem chega às camadas jovens do Sporting. "O meu maior conselho é: acreditem sempre porque, mais cedo ou mais tarde, se trabalharem, vai acontecer. Com os mais novos será igual."