Tomás Silva: «Tem um sabor especial ganhar ao Benfica em Alvalade»

Foi com a braçadeira de capitão no braço que Tomás Silva entrou em campo para liderar a vitória do Sporting em Alvalade frente ao Benfica, em jogo a contar para a Liga Revelação. O médio juntou um golo e não escondeu a felicidade no final do encontro."É um sentimento muito especial. Nós todos trabalhámos para chegar aqui um dia. É um sonho de qualquer jogador do Sporting. Capitanear esta equipa e fazer o primeiro de muitos golos aqui é muito especial. Pelo menos espero! Dá o friozinho na barriga olhar para lá e ver adeptos a puxarem por nós. É muito importante para nós e demos uma boa resposta", referiu o médio, de 19 anos.Tomás Silva destacou ainda que bater o Benfica tem sempre outro significado. "Era importante terminar a ganhar. A última imagem é a que fica, ainda para mais contra um adversário que é muito difícil. Tem um sabor especial ganhar em casa frente ao Benfica. Tivemos muitos momentos difíceis ao longo da época, trocámos de treinador várias vezes. Demos boa resposta. Queríamos o primeiro lugar, mas o segundo também é bom. Acabámos com uma boa vitória e é isso o que fica", adiantou.