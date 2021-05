Tomás Silva terá minutos frente ao Marítimo

Rúben Amorim já admitira que André Paulo, habitual 3º guarda-redes do Sporting, irá hoje somar minutos, e ontem o técnico revelou que também Tomás Silva será lançado, de forma a ‘premiar’ um jogador que defende o Sporting desde os 9 anos, quase sempre com a braçadeira de capitão no braço. Assim, ambos também serão campeões.

“Ajudou-me todo o ano a fazer de adversário, como muitos outros da formação, e entendemos premiar o Tomás como um exemplo”, frisou Amorim. O jovem, de 21 anos, que esta época soma 26 jogos e três golos pela equipa B, termina contrato no final da época e não deve continuar em Alvalade, por querer dar um novo rumo à sua carreira.

Refira-se, ainda, que Joelson e Flávio Nazinho, dois jovens que tinham a expectativa de atuar na última jornada, não estão convocados, o primeiro por opção e o segundo por recuperar de lesão.