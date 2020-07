Tomaz Morais elogia Rúben Amorim

O diretor do futebol de formação do Sporting, Tomaz Morais, numa entrevista ao ‘Jornal Sporting’, hoje nas bancas, destaca a importância que os jovens jogadores sempre tiveram no clube, e não deixa de enaltecer o trabalho do técnico principal. “ O míster Rúben Amorim mostrou uma enorme vontade em participar ativamente neste processo formativo, principalmente na relação com a direção técnica e treinadores”, garantiu o responsável, que ainda assinalou que Amorim “partilha a visão e tem uma enorme abertura” para apostar nos mais novos.

Tomaz Morais defende a modernização da Academia para garantir que o Sporting continue a ser “pioneiro” no ramo, e pede a continuidade da aposta na formação no futuro pois considera-a “um legado”.