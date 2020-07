Tomaz Morais: «Temos muitos planos mas poucas previsões de regresso. Isso é assustador»

Tomaz Morais, diretor do futebol de formação do Sporting, participou num fórum da Confederação do Desporto de Portugal e abordou a atual realidade de Alcochete, sem miúdos devido à suspensão da atividade desportiva provocada pela pandemia do coronavírus.





O responsável verde e branco fez um apelo claro à retoma nas camadas jovens e explicou o cenário que se vive na Academia: "A formação está completamente parada. Não temos previsões de regresso. Temos muitos planos, mas poucas previsões. Isso é assustador. É possível trabalhar e colocar os clubes em prática. Caso contrário, o desporto vai sofrer e muito. E não é para o ano. É daqui a 10 ou 20 anos."Morais referiu ainda, em termos gerais, que tem sentido muita resistência à mudança, não dentro da estrutura leonina. "O caminho é sentirmos que há uma mudança e havendo mudança temos de nos adaptar. O que vou sentindo é alguma falta de vontade de perceber que há uma mudança. As pessoas querem carregar num botão para passar tudo a ser como era antes", lamentou o diretor sportinguista, que, contudo, se mostrou optimista: "O desporto pode sair muito forte disto, mas tem de ser muito criativo e não dá para continuar cada um a trabalhar por si."Já em relação à resposta do Sporting, Tomaz Morais destacou a jogada de antecipação que foi feita pela estrutura: "Logo quando a covid-19 começou, o que é certo é que tivemos equipas de trabalho, na estrutura desportiva que represento, a trabalhar exactamente a preparar o futuro. Não esperámos pelo amanhã, fomos à procura do amanhã. Neste momento, estamos preparados para o que vai acontecer."