Tomaz Morais vai montar gabinete de formação interna e liderança no Sporting

O antigo selecionador português de râguebi Tomaz Morais vai apoiar a direção do Sporting na área da formação, iniciando brevemente funções na Academia do clube, em Alcochete, disse este sábado o próprio à agência Lusa.O atual consultor técnico da Federação Portuguesa de Rugby e antigo selecionador nacional da modalidade confirmou à Lusa a mudança para o clube leonino, no qual, além de apoiar a direção liderada por Frederico Varandas, será responsável por montar e coordenar um gabinete de formação interna e liderança.O gabinete irá funcionar na Academia do clube, em Alcochete, apesar de ser transversal a todas as modalidades e escalões do clube e não apenas dedicado ao futebol profissional e de formação.Licenciado em Educação Física, Tomaz Morais já colaborou com a SAD verde e branca, também na área da formação interna, em 2006 e 2007, durante o mandato de Filipe Soares Franco.Autor do livro "Compromisso: Nunca Desistir", Morais possui também uma vasta experiência como preletor e organizador de ações de formação em empresas sobre gestão de equipas, liderança, motivação e comunicação.