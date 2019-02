Tonel: «O Benfica tem mais soluções do que o Sporting»

O antigo jogador do Sporting Tonel considera que os leões têm um plantel mais limitado para discutir o dérbi com o Benfica da 20.ª jornada da Liga, mas, ainda assim, prevê um duelo equilibrado."O Sporting tem menos soluções, o Benfica tem mais. O Sporting tem um plantel com mais desnível. Se Bruno Fernandes ou Bas Dost falharem, a equipa ressente-se e no Benfica não [acontece]. Se não estiver Pizzi está outro. Se não estiver Jonas, está o Seferovic e está bem", comparou Tonel, em declarações à agência Lusa.Perante o cenário atual da classificação, em que os encarnados estão a cinco pontos da liderança, Tonel acredita que uma eventual vitória leonina no domingo poderá deixar o FC Porto no "bom caminho para ser campeão", caso vença na deslocação ao reduto do Vitória de Guimarães.Se o Sporting sair derrotado, o antigo defesa teme que os leões "tenham dificuldades" para sair do atual quarto posto, em que somam 39 pontos, menos quatro do que o Sporting de Braga e menos cinco do que o Benfica.O "efeito surpresa" que a formação leonina colocou em campo quando o holandês Marcel Keizer assumiu o comando técnico acabou por ficar algo denunciado com o passar do tempo, situação justificada por Tonel."O treinador chegou com boas ideias, não era conhecido e as equipas não sabiam como se ia apresentar. De início correu bem, mas, à medida que as equipas foram percebendo o modelo de jogo, foram arranjando estratégias e contrariando. É isso que tem acontecido", analisou.O central, que cumpriu 178 jogos com as cores leoninas, abordou também a "melhor dupla" de defesas centrais Coates-Mathieu, mas deixou elogios às boas prestações de André Pinto."Sem dúvida que a melhor dupla é Coates-Mathieu, mas não podemos esquecer o André Pinto, que não tem ritmo, mas tem correspondido e considero o trabalho dele positivo", declarou.Quanto ao reforço de inverno Tiago Ilori, não quis entrar em pormenores, por desconhecer a evolução do central formado no clube."Lembro-me dele [Tiago Ilori] dos juniores. Não sei o momento em que está, a evolução dele e como tem estado nos últimos anos para se poder afirmar e ser uma mais valia para o plantel", concluiu.O jogo entre Sporting e Benfica para o campeonato está marcado para domingo, às 17:30, e antecede novo dérbi, na quarta-feira, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, no Estádio da Luz.