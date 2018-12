Toque obrigou Gudelj a sair

A saída de Gudelj e a entrada do compatriota Petrovic, aos 55 minutos, foi a primeira alteração promovida por Marcel Keizer na partida. Mal se sentou no banco de suplentes, foi percetível que Gudelj foi assistido pelo médico João Pedro Araújo com gelo na zona da perna direita, provavelmente devido a um toque sentido nesse mesmo local que o forçou a ser substituído.

Apesar da preocupação de Keizer em tirá-lo de campo, ao que tudo indica terá sido de forma preventiva, ou seja, não é de prever que se trate de um problema que retire o sérvio do embate com o V. Guimarães, no campeonato.