Torcida Verde assinala ataque aos direitos humanos no Mundial 2022

A claque oficial do Sporting, Torcida Verde, publicou uma mensagem de protesto contra as condições em que trabalham milhares operários no Qatar, de forma a permitirem a realização do Mundial no próximo ano. O grupo organizado de adeptos aproveitou a presença da Seleção Nacional no Luxemburgo para estabelecer um paralelismo entre as dificuldades que muitos milhares de portugueses enfrentaram nas décadas de 60 e 70 quando abandonaram o país à procura de melhores condições de vida, e a situação agora vivida por milhares de trabalhadores neste país do Médio Oriente.





A Torcida Verde, uma vez mais, condena a FIFA por só olhar para os milhões de euros que a prova irá proporcionar, e destaca as ações de protesto que já forma realizadas pelas seleções da Noruega, Alemanha e França."Num futebol de milhões, a vida não vale tostões!?A seleção de futebol disputa, no dia 30 Março, o seu terceiro jogo de qualificação para o Qatar 2022.Por sortilégio do calendário, o jogo disputa-se no grão-ducado do Luxemburgo, país de destino da emigração portuguesa, a partir dos anos 60 do século passado.Ao longo das últimas décadas a comunidade portuguesa emigrada no Luxemburgo, contribuiu para o desenvolvimento daquele país.O contributo da emigração lusa é reconhecida e elogiada pelas autoridades daquele grão-ducado.A realização de um jogo da seleção portuguesa no Luxemburgo, tendo como objectivo a presença numa competição edificada com recurso ao trabalho emigrante em regime de semiescravidão, é uma infeliz ironia, impossível de silenciar.Como nos iríamos sentir se a comunidade emigrante portuguesa residente no Luxemburgo fosse sujeita a um regime de semiescravatura?O clamor internacional da denúncia das atrocidades que vitimaram 6500 seres humanos na construção do Qatar 2022, ganhou uma nova dimensão com as manifestações solidárias das selecções da Noruega, Alemanha e Holanda que nas duas primeiras jornadas das qualificações mostraram sua indignação.A selecção da Noruega, depois de ter intervindo na primeira jornada da qualificação, repetiu a dose no jogo do fim de semana com " Noruega, Alemanha, qual o próximo?"...a seleção da Holanda, respondeu afirmativamente, com uma importante intervenção no seu jogo disputado em Amesterdão.A FIFA por seu turno, mostra sinais de visível incómodo e preocupação com a crescente onda internacional de denúncia do Qatar 2022.Após ver frustradas, as tentativas para pressionar os noruegueses, os mídia noticiaram que a FIFA celebrou contrato de seguro tão milionário quão pornográfico, precisamente para o Qatar 2022, visando a "salvaguarda das receitas previstas.Neste contexto, é por demais evidente o carácter e a natureza de uma organização como a FIFA cujo principal objectivo é a maximização dos lucros, subvertendo o futebol como um desporto popular.A FIFA, máxima organização do futebol mundial, demonstra o seu total desprezo pela condição humana.Em 2003, a Torcida Verde apresentou uma frase no mítico Estádio de Alvalade, com uma premente actualidade "Num futebol de milhões, uma vida não vale tostões!?".O contexto era a infame "indemnização" que a FPF recusava pagar à família do malogrado Rui Mendes no rescaldo do Assassinato de 18 Maio no Estádio Jamor.Volvidas quase duas décadas, a frase continua, desgraçadamente actual.A impunidade dos donos do futebol negócio, tem como aliado o conceito "adepto-cliente".Um "Adepto" perfeito para os objectivos dos predadores do futebol popular.Adepto amorfo, apático, qual consumidor de um "produto chamado futebol".Desde há muitos anos, um crescente número de adeptos a nível internacional, adere à mensagem panfletária "FIFA MAFIA".Mais que "aderir" a tal mensagem, partilhando links, stickers no "maravilhoso mundo virtual".Mais que adquirir ou colar autocolantes com o slogan da moda " FIFA MAFIA".Importante mesmo, passa por agir, denunciando para todos os adeptos, de todas as cores e latitudes a natureza do Qatar 2022.Pode dizer-se que em tempo de terrível pandemia, caiu a máscara à FIFA.Se dúvidas existiam perante a natureza do futebol negócio, o Qatar 2022 esclarecem os mais distraídos".