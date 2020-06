Torcida Verde contra regresso da Liga: «Estão a matar a nossa paixão; desliga a televisão»

A Torcida Verde manifestou-se mais uma vez contra a retoma da Liga. Numa publicação no Facebook, a claque leonina assumiu indignação pelo regresso "com adeptos, sem adeptos na bancada... ou reabrindo as portas a um número seleccionado de 'adeptos'.





A Torcida Verde apelou que os simpatizantes do Sporting que acompanhem os jogos pela rádio: "A recusa voluntária em assistir aos jogos do nosso clube na televisão que explora a nossa paixão"."Se não vais ao estádio, liga a rádio". (2011)Estão a matar a nossa paixão; desliga a televisão!Perante o assalto da Paytv; aos adeptos cumpre o direito à indignação.Mais que um direito, cumpre-nos o dever de intervir na defesa da nossa identidade como adeptos.Em cada um estará a resposta cívica. Em nome da nossa dignidade:A recusa voluntária em assistir aos jogos do nosso clube na televisão que explora a nossa paixão!Este acto é sobretudo a recusa em nos transformarmos consumidores de um espectáculo televisivo; meros clientes de um negócio.No actual contexto evocamos uma antiga intervenção da Torcida Verde :" se não vens ao estádio liga a rádio "Reafirmamos a nossa indignação pela retoma da liga de futebol.Com adeptos, sem adeptos na bancada... ou reabrindo as portas a um número seleccionado de "adeptos".Futebol é agregação não segregação!Futebol não é um espectáculo de cinema ou Teatro.Futebol é festa. Alegria. Partilha.A curva não é um espaço de confinamento onde seja possivel o distanciamento social!Nesta conjuntura qual será o responsável institucional capaz de se responsabilizar em caso de contaminação dos adeptos.O recente episódio do jogo europeu entre a Atalanta e o Valencia , disputado em Milão e considerado pelas autoridades da Lombardia como uma verdadeira " bomba biológica " parece ter sido deliberadamente esquecido.E como sempre, seguimos cantando e rindo..." The Show Must Go On"