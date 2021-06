Torcida Verde e o ataque de 3 de maio: «A cultura de ódio e da violência vai continuar»

A Torcida Verde deixou esta terça-feira críticas ao Governo sobre o que diz serem ausências de ações contra a violência no futebol. Ouvido na Comissão Parlamentar de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, Luís Carlos Repolho, um dos líderes daquela claque, lembra que os problemas ultrapassam há muito o que se passa dentro dos estádios, tudo isto tendo como base os acontecimentos de 3 de maio, em que 12 elementos daquele GOA foram atacados junto ao José Alvalade por elementos alegadamente com ligações ao Benfica.





"A questão de fundo ultrapassa o dia 3 de maio. É algo que nos vem preocupando há muito tempo. Esse dia foi degradante. A emboscada só qualifica os seus intérpretes, a eles e a um sistema que está completamente falido. Segundo percebemos, porque nos foi dito pelas autoridades, estava programado e foi anunciado num blogue de ódio, com códigos cifrados. Como é que é possível não fazerem nada? A cultura de ódio e da violência vai continuar", sublinhou, numa audiência conduzia pelo deputado João Moreira, do CDS.E prosseguiu, explicando que o cartão do adepto, medida executada pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), nada irá resolver. "Pedimos que sejam responsáveis. O que irá acontecer no futuro? O que é que acontece se a lei que vai impor o cartão do adepto falhar? Queremos, sobretudo, que assumam responsabilidades, porque nós temos assumido as nossas. Não somos mártires, mas estamos num ponto de indefinição", rematou.Luís Carlos Repolho pede, neste sentido, e depois de interpelado pelos deputados do PS, Eduardo Barroco de Melo, e do PSD, Carla Madureira, que seja o Estado a assumir o controlo da bilhética, pois "os clubes e as SAD's, transitórios, fazem os cartões que quiserem". "Têm o poder de enfiar nos estádios quem quiserem", sustenta.A fechar, o representante da Torcida lembra, também, que propôs, ainda em 2009, que os clubes fossem responsabilizados criminalmente caso apoiassem algum grupo organizado que cometesse ilegalidades. "Chamem os presidentes dos clubes e das SAD para explicarem como são feitos os apoios aos adeptos. Como disse, a violência vai continuar", rematou.