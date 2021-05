Torcida Verde louva título sem os "investimentos pornográficos" que "depauperaram o clube"

A 'Torcida Verde', uma das claques do Sporting, fala na conquista do "23.º título da equipa", e não em 19, como é reconhecido pela federação, sublinhando a importância da aposta que foi feita na formação.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Torcida Verde (@torcidaverde1984)

"O Sporting conquista o 23.° título de futebol, 'Rumo ao 24'", escrevem os adeptos no Instagram. "É um título que nos convida a fazer a retrospetiva, por forma a apreendermos lições (...), com um plantel reforçado na sua maioria com jovens oriundos da formação, faz cair o dogma dos 'investimentos' pornográficos que durante décadas depauperaram o SCP."A claque adianta ainda que o triunfo "poderá ter o condão de voltar a agregar os adeptos, dando um contributo decisivo para ultrapassar o clima de 'balcanização' que flagelou a nação verde e branca no período pré-pandemia."