Torcida Verde recorda “luta quase solitária” por um pavilhão

Inaugurado a 21 de junho de 2017, o Pavilhão João Rocha cumpre esta segunda-feira 4 anos de existência. A Torcida Verde fez questão de assinalar a data, nas redes sociais, recordando que "a construção de um pavilhão foi uma das lutas mais intrépidas" desta claque do Sporting.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Torcida Verde (@torcidaverde1984)

"Sem ponta de exagero, podemos afirmar que essa foi uma luta que assumimos desde 2004 de forma quase absolutamente solitária. Foram inúmeras as nossas intervenções pela construção de um pavilhão, fosse diretamente junto dos presidentes ou através das inúmeras coreografias. A edição pela Torcida Verde do CD musical ‘Sonho de leão’ com oferta de 3.000 unidades para a construção do Pavilhão João Rocha foi o nosso contributo. Dessa forma transformámos as nossas reivindicações de anos e anos num significativo apoio material", lembrou a claque, concluindo que "por tudo isto, o dia que celebra a chegada do verão será sempre para a Torcida Verde uma data inesquecível!"