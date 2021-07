Torcida Verde sugere "adiamento do início das competições até meados de setembro"

A Torcida Verde sugeriu o adiamento do início das competições para setembro, coincidindo com o timing esperado pelas autoridades de saúde para a conquista da imunidade de grupo, de forma a que "todos os adeptos possam afluir aos recintos desportivos sem quaisquer restrições". Isto para, segundo a claque do Sporting, evitar uma luta de adeptos pelos bilhetes numa fase de menor lotação dos recintos desportivos.





"Perante as incertezas da pandemia, os clubes não pretendem entrar na montanha russa da venda dos ingressos e da eventual devolução dos mesmos. Se a tudo isto somarmos que a propalada reabertura dos estádios estará 'reservada' a uma casta de privilegiados, emerge um infâme carácter segregacionista, potenciando lutas fraticidas entre... os adeptos pela 'conquista' de ingressos", refere a Torcida Verde em comunicado, que aponta uma alternativa para o arranque das provas: "deverá continuar sem os verdadeiros adeptos até estarem reunidas condições para que todos possam afluir aos estádios e pavilhões... sem quaisquer restrições sanitárias.""A reabertura dos estádios aos adeptos é um tema sempre presente, quando o reinício das competições desportivas entra em fase descendente.Desde o início da pandemia, consideramos que a reabertura dos estádios aos adeptos deverá acontecer quando estiverem ultrapassadas as restrições impostas pela Covid 19.O uso de máscara, o distanciamento social a que se somam todas as medidas securitárias e agora a apresentação de testes de despiste e certificados digitais de vacinação eleva a exigência a um patamar esquizofrénico.Perante as incertezas da pandemia, os clubes não pretendem entrar na montanha russa da venda dos ingressos e da eventual devolução dos mesmos.Se a tudo isto somarmos que a propalada reabertura dos estádios estará 'reservada' a uma casta de privilegiados, emerge um infâme carácter segregacionista, potenciando lutas fraticidas entre...os adeptos pela 'conquista' de ingressos.Num contexto em que as autoridades de saúde afirmam que a desejada imunidade de grupo poderá ser alcançada no mês de setembro, a 'SOLUÇÃO' poderia passar pelo ADIAMENTO do início das competições até meados de setembro.Dessa forma, estariam reunidas condições para que todos os adeptos pudessem afluir aos recintos desportivos sem quaisquer restrições.Um repto que lançamos aos decisores.A realização do infâme campeonato do mundo futebol 2022 irá impor a alteração das competições futeboleiras.Então, porque não considerar uma curta suspensão do início das competições por razões sanitárias?Esse adiamento por um tão curto periodo de tempo, daria um sinal à comunidade na recta final da luta contra a terrivel pandemia que tem dizimado o Serviço Nacional de Saúde.Os mediatizados episódios que têm relacionado o futebol à proliferação da Covid 19 seriam com esta medida, contrariados, reforçando o carácter de utilidade pública dos clubes como instituições com enormes responsabilidades sociais.Desta forma tanto o futebol, como os clubes em especial seriam aliados na luta contra a pandemia e na salvaguarda do SNS.Fica o repto.Caso contrário, o inicio das competições deverão continuar sem os verdadeiros adeptos, até estarem reunidas condições para que TODOS possam afluir aos estádios e pavilhões... sem quaisquer restrições sanitárias."