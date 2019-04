Tote Gomes, lateral-esquerdo da equipa de sub-23 do Estoril, chamado em janeiro ao particular dos sub-20 de Portugal frente a Cabo Verde, foi alvo de uma sondagem por parte do Sporting. O jogador está referenciado em Alvalade mas, sabe, o processo não conheceu ainda mais desenvolvimentos. Gomes, de 20 anos, tem 29 jogos e 1 golo na Liga Revelação com as cores do Estoril.