O Tottenham está em Lisboa para garantir a contratação de Bruno Fernandes numa 'operação relâmpago'. O clube inglês quer resolver o dossiê rapidamente e está disposto a chegar aos 70 milhões de euros, valor pretendido pelo Sporting.sabe que o Tottenham é um clube que interessa ao jogador que já está ao corrente das negociações.Mesmo vendendo o passe do médio, de 24 anos, por 70 milhões, os leões iriam encaixar uma verba a rondar os 30 milhões, fruto do acordo de reestruturação financeira assinado com a banca e os direitos devidos à Sampdoria e ao empresário do atleta.Esta manhã, o capitão do Sporting havia publicado, no Instagram, uma fotografia ao lado de Borja durante mais uma treino de preparação para a Supertaça frente ao Benfica (domingo, 20H45, Estádio Algarve). "Em contagem decrescente para a primeira final desta época", escreveu na legenda.