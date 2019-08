Tottenham 'fecha' Lo Celso e afasta-se de Bruno Fernandes

Bruno Fernandes ficou mais longe do Tottenham, depois de o clube inglês ter praticamente acertado com o Betis a contratação de Giovani Lo Celso neste domingo. Record sabe que o negócio pode render ao emblema da Andaluzia até 60 milhões de euros, caso sejam cumpridos os objetivos agora definidos.

Com a contratação do futebolista argentino de 23 anos, as hipóteses de Bruno Fernandes rumar ao emblema londrino reduziram-se drasticamente. A menos que o dinamarquês Christian Eriksen seja ainda transferido até à próxima quinta-feira.





Quanto a Bruno Fernandes, há ainda vários candidatos em cima da mesa. Manchester United e Real Madrid são dois dos clubes que manifestaram interesse no internacional português.