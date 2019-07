Trajkovski apontado ao Sporting

Bruno Fernandes continua a trabalhar às ordens de Marcel Keizer, mas a sua continuidade em Alvalade não está assegurada. A imprensa italiana, ontem, avançou com o nome do internacional macedónio Aleksandar Trajkovski, de 26 anos, que alinha no Palermo.





Na lista dos leões está Lucas Robertone, do Vélez, que será negociado caso o internacional português deixe Alvalade.