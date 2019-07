Bruno Fernandes não está mais próximo de assinar pelo Manchester United. Ao queapurou, o capitão leonino não é esperado em Inglaterra, nos próximos dias, para assinar pelos red devils.Ao contrário do que foi avançado por alguns órgãos de comunicação social, com base numa suposta notícia do 'Corriere Dello Sport', Bruno Fernandes não tem qualquer tipo de acordo com o emblema orientado por Ole Gunnar Solskjäer.De acordo com a informação já avançada pelo nosso jornal, o capitão dos leões, apesar do interesse de Manchester United, deverá manter-se em Alvalade na próxima temporada.