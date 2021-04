Treinador do Almería comenta interesse do Sporting em Akieme: «A última imagem é a que fica»

José Gomes, treinador do Almería, falou esta sexta-feira sobre interesse de vários clubes em Akieme, lateral-esquerdo que está no radar do Sporting como Record avança esta sexta-feira.





"Em janeiro e quando se aproxima o fim da época - e quando se trata de jogadores com potencial para chegarem a outro nível - podem sempre surgir notícias deste género. O nosso papel é ajudar os jogadores a estarem concentrados no seu trabalho, nos treinos e nos jogos, porque o que fez com que agora falassem deles - e que possamos admitir que haja clubes interessados em contratá-los - deve-se a todo o trabalho que fizeram até agora. Que continuem assim até ao final porque a última imagem é muito importante, é a que fica. Eles querem terminar a temporada com boa imagem e vão ajudar a equipa", disse José Gomes em conferência de imprensa.O rendimento de Akieme na presente época não chamou só a atenção do Sporting. Segundoapurou junto de fonte próxima do processo, o esquerdino também tem sido seguido por equipas alemãs e um clube que disputa a Premier League mas, até à data, não foram feitos quaisquer contactos oficiais.O Almería, que luta pela subida à La Liga, sabe que dificilmente conseguirá manter o defesa, e está disposto a negociar, pois tem a garantia de que em poucos meses irá, pelo menos, duplicar o investimento realizado.Em relação ao jogador, também é possível adiantar que está disposto a sair de Espanha, e a sua prioridade será sempre por uma equipa que lhe permita disputar a Liga dos Campeões. Tudo indica que o Sporting estará em condições de preencher este requisito do lateral.