Treinador do Barcelona elege Damas como uma das lendas do futebol

Quique Setién elegeu Vítor Damas num top 4 de lendas favoritas no futebol. A regra era só uma. Passava por escolher um jogador para cada sector e, no que toca à baliza, o treinador do Barcelona não teve dúvidas ao nomear o português, que foi seu colega no Racing Santander. "Foi o meu primeiro companheiro quando me tornei profissional. Era um guarda-redes extraordinário. Via-o muitas vezes, até ter a oportunidade de jogar com ele. Pareceu-me um dos melhores guardiões que já vi", salientou o treinador, de 61 anos.

Damas jogou em Espanha entre 1976 e 1980, depois da primeira passagem pelo Sporting, clube onde ficou célebre. Nascido em 1947 e falecido em 2003, o ex-internacional português passou também por V. Guimarães e Portimonense antes de regressar aos leões para acabar a carreira, o que aconteceu em 1989.

Cruyff sempre nas escolhas

Setién nomeou o ídolo Johan Cruyff como o melhor avançado. "A capacidade que tinha para dirigir, mandar e fazer sempre o conveniente era impressionante", enalteceu. O espanhol apontou Franz Beckenbauer como o defesa favorito. "Recordar-me-ei sempre da sua elegância", disse. Iniesta foi o escolhido para o meio-campo. "Tive a sorte de vê-lo durante muito tempo", recordou.