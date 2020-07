Treinador do Belenenses chora morte de basquetebolista do Sporting: «A vida é mesmo injusta»

Sérgio Ramos lamentou este domingo a morte de Ana Oliveira, basquetebolista de 16 anos do Sporting que morreu na sequência de um atropelamento. Numa mensagem publicada no Facebook, treinador da equipa sénior de basquetebol do Belenenses, recorda mesmo um episódio que viveu com a jogadora num dos campos de férias que organiza.





"A vida é mesmo injusta!! A Ana era uma miúda cheia de vida, alegre, lutadora, cordial e respeitadora, sempre com vontade de fazer mais e melhor. Lembro-me de a levar ao hospital depois de abrir o sobrolho após uma bola dividida (a Ana não dava uma por perdida!) e a caminho me dizer "será que vou ter que levar pontos? Mas amanhã vou ao campo!". Teve mesmo que levar 3 ou 4 pontos mas quando a médica lhe disse que amanhã era melhor descansar, retorquiu imediatamente "eu amanhã vou ao campo, doutora!". E foi! Com o olho inchado e joelho esfolado continuou a lutar por todas as bolas divididas. Ganhou o prémio dedicação nesse ano, porque era um exemplo de esforço, empenho e superação.A vida é mesmo injusta! Desejo os mais sinceros sentimentos a toda a família! Não consigo imaginar o sofrimento nos vossos corações!", escreveu o ex-jogador e também presidente da Associação de Treinadores de Basquetebol.