Treinador do Eintracht Frankfurt quer Bas Dost oficializado ainda hoje

"Wir hoffen natürlich, dass der Transfer von Bas Dost heute über die Bühne geht, damit er für das Rückspiel potenziell in Frage käme. Für morgen wäre er aber so oder so noch kein Thema.“

Adi Hütter confessou esta quarta-feira, na antevisão ao duelo da Liga Europa diante do Estrasburgo, esperar que a transferência de Bas Dost para o Eintracht Frankfurt seja confirmada ainda no dia de hoje, de forma a contar com o holandês para a segunda mão deste playoff da prova da UEFA."Esperamos que a transferência do Bas Dost seja oficializada hoje, de forma a termos o jogador disponível para a segunda mão. Ainda assim, certo é que amanhã não poderemos contar com ele", disse Adi Hütter.Lembre-se que também esta quarta-feira Fredi Bobic, o diretor desportivo do emblema alemão, revelou que apenas alguns detalhes separam o holandês de ser reforço do clube germânico.