Treinador do Leicester abre portas de saída a Adrien: «Dá o seu melhor mas tenho muitos médios»

O técnico do Leicester, Claude Puel, voltou a admitir a saída de Adrien até ao final do mês. "Ele dá sempre o seu melhor mas tenho muitos médios e preciso de gerir a situação. Este mês vamos vender e ceder jogadores", afirmou o técnico.O Sporting continua a avaliar todas as alternativas que tem em carteira e Adrien é desejo para reforçar a equipa. O objetivo do clube leonino é que o antigo capitão, de 29 anos, regresse a Alvalade por empréstimo, com os foxes a suportar uma parte do vencimento do jogador.Com poucas oportunidades esta época no Leicester entra em campo a vontade de Adrien em regressar a Lisboa. A experiência em Inglaterra está a ser tudo menos positiva e voltar ao Sporting seria uma forma de o médio conseguir relançar a carreira.