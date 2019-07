Treino ao final da tarde perto do hotel

A equipa do Sporting chegou a Nova Iorque às primeiras horas da madrugada e seguiu diretamente para o hotel, onde permaneceu em repouso absoluto até ao final da tarde.





Por volta das 18h00 locais (23h00 em Lisboa), Marcel Keizer orientou uma curta sessão de trabalho na Etihad Football Academy, o centro de estágio do New York City Football Club – pertence ao City Football Group, do Manchester City – que facilitou as suas instalações à equipa do Sporting. Refira-se que a equipa da MLS também joga no Yankee Stadium, o palco do jogo. Após os primeiros minutos de aquecimento em que até a mascote Jubas teve a oportunidade de participar na primeira fase da corrida, Marcel Keizer afinou a estratégia que irá utilizar frente ao campeão europeu, já longe da vista dos jornalistas.Hoje, o Sporting permanecerá em repouso absoluto até à hora do jogo e só vai deixar o hotel onde se encontra a estagiar cerca de três horas antes do início da partida, de forma a evitar percalços com o trânsito.