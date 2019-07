Treino bidiário para começar estágio

Depois da calorosa receção de ontem, hoje começa o trabalho a sério! No primeiro dia de trabalhos no Sportanlage Chrummen, Marcel Keizer preparou uma dupla sessão de treinos no complexo situado em Freienbach. Ora, os leões vão estrear-se às 11 horas locais (menos uma em Portugal), numa sessão que será aberta 15 minutos à comunicação social. À tarde haverá novo treino (17h), à porta fechada.