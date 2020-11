Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Treino do Sporting com titulares da Taça de Portugal e Pote no ginásio Rúben Amorim prepara jogo com o Moreirense





Treino do Sporting com titulares da Taça de Portugal e Pote no ginásio