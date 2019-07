Treino ligeiro para os mais utilizados diante do Liverpool

Chegados à Academia , os jogadores mais utilizados na véspera realizaram um ligeiro treino de recuperação, enquanto os que atuaram menos minutos ou não viajaram para os Estados Unidos prosseguiram o habitual plano de preparação. No horizonte da equipa está já o Troféu Cinco Violinos, no domingo, com o Valencia.





Até lá, está prevista mais uma sessão de trabalho, já que hoje o plantel goza de um dia folga. Rosier, Ristovski e Rafael Camacho mantêm o registo de tratamentos.