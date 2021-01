Três baixas no Sporting no arranque para o clássico

O Sporting começou este domingo a preparar o clássico da próxima terça-feira, frente ao FC Porto, com três baixas originadas pela Covid-19: Neto, Nuno Mendes e Sporar.





Estes jogadores estão fora do clássico e, de acordo com os regulamentos, o plantel leonino foi submetido hoje a uma nova bateria de testes de despistagem ao novo coronavírus. Os restantes elementos treinaram na Academia sob as ordens de Rúben Amorim e, caso não surjam mais casos positivos, poderão defrontar os dragões.Segunda-feira a equipa realiza mais uma sessão de trabalho em Alcochete e, às 18h00, o treinador leonino realizará a conferência de imprensa de antevisão da partida no Estádio José Alvalade.