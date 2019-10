Três 'miúdos' integrados em treino sob o olhar de Varandas

Promovidos por Silas ao plantel principal, Rodrigo Fernandes, Matheus Nunes e Pedro Mendes foram as principais novidades no treino do Sporting desta quarta-feira, de preparação para o duelo europeu com o Rosenborg, da Liga Europa. Sob o olhar atento de Frederico Varandas, Hugo Viana e Beto, o trio juntou-se ao restante plantel dos leões, num apronto no qual voltaram a ser baixas Rodrigo Battaglia, Fernando e Jovane (terão ficado pelo ginásio).





De resto, de notar que à entrada da Academia foi possível observar-se a presença de uma equipa da GNR.