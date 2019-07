Três momentos marcantes de Bruno Fernandes frente ao Benfica na época passada

O Sporting perdia, por 2-0, no seu reduto, perante um Benfica superior, e o golo de Bruno Fernandes, sobre a direita, na passada, de pé direito, serviu apenas para renovar a esperança num encontro que as águias venceriam por 4-2 (3/2/2019).A eliminatória pendia claramente para o lado do Benfica, que vencia por 2-0, mas um livre direto, batido de pé direito por Bruno Fernandes, acabou por equilibrar as contas da meia-final da Taça de Portugal (6/2/2019).Ao minuto 75 da segunda mão da meia-final da Taça da Portugal, Bruno Fernandes, descaído sobre a direita, flete para o centro, entra na área e dispara uma bomba que surpreende Svilar. O Sporting garantia a presença na final do Jamor (3/4/2019).