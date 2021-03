Tribunal Arbitral do Desporto dá razão ao Sporting em processo contra a FPF

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) deu razão ao Sporting num processo contra a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por causa de uma decisão do plenário do Conselho de Disciplina, tomada a 4 de setembro de 2018, que obrigava o clube de Alvalade ao pagamento de uma multa de 3.830 euros, por mau comportamento dos adeptos (arremesso de moedas contra o árbitro assistente) num jogo com o Portimonense, da época 2017/18.





Após analisar os argumentos apresentados por ambas as partes, o TAD concluiu "pela ausência de prova de que tenham sido os adeptos do demandante [Sporting] a cometer tais agressões", uma vez que, "desconhecendo a identidade do concreto adepto ou dos concretos adeptos", não pode "afirmar-se sem qualquer dúvida razoável que estas foram provenientes da bancada afeta a adeptos do demandante".Perante isto, o colégio arbitral decidiu "declarar procedente o presente recurso, assim anulando a decisão disciplinar sancionatória ínsita no acórdão recorrido e, consequentemente, determinando a absolvição da demandante da infração por que foi disciplinarmente sancionada".Os custos do processo, acima dos 5.000 euros são suportadas pela demandada, ou seja, a FPF.