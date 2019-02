‘Tribunal’ dividido após vermelho a Acuña

O Sporting não só saiu vergado a uma derrota que complica o apuramento para a próxima fase da Liga Europa, como sabe desde já que estará privado de Acuña na 2ª mão, em Villarreal. O internacional argentino, de 27 anos, teve uma noite para esquecer, dado que acabou expulso pelo árbitro Clément Turpin, por acumulação de amarelos, isto numa altura em que os leões tentavam carregar em busca do golo do empate. Logo depois, o ‘tribunal’ de Alvalade fez-se ouvir, ainda que com reações mistas.

O extremo - ontem de novo adaptado à lateral esquerda - foi pela primeira vez admoestado logo aos 7 minutos, ao ter protestado com o juiz francês uma falta não assinalada sobre si no ataque leonino. Mas o pior... estava guardado para depois. Aos 77’, numa bola dividida com Raba, Acuña protagonizou uma entrada feia, de carrinho, sobre o jogador do Villarreal e viu o respetivo 2º amarelo. Como resposta, voltou... a protestar com o árbitro, tendo sido acalmado por alguns colegas.

À saída para o balneário após a expulsão, o argentino acabou por ouvir alguns assobios vindos da bancada, mas logo depois tímidos aplausos.