Tribunal obriga Hugo Gil a pedir desculpa a Bruno de Carvalho

Hugo Gil foi obrigado pela Justiça a pedir desculpa a Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting. Em causa estão declarações do conhecido blogger e adepto do Benfica, relacionadas com o consumo de drogas, que remontam a abril de 2017.No comunicado e pedido de desculpas formal de Hugo Gil a Bruno de Carvalho, ao qualteve acesso, o sócio do Benfica faz um esclarecimento sobre as referidas afirmações, que diz terem sido mal interpretadas. "Ao contrário do que constou, não afirmei, nem tive intenção alguma de dizer que Bruno de Carvalho é ou foi consumidor de qualquer tipo de drogas", lê-se no documento."Não foi, assim, minha intenção (...) atacar ou pôr em causa o prestígio e bom nome ou a honra de Bruno de Carvalho, razão pela qual expresso o meu sincero pedido de desculpas pelos danos que as minhas declarações, tal como foram entendidas, possam ter causado", conclui Hugo Gil.