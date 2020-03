Tribunal recusa insolvência da SAD do Sporting

O Juízo de Comércio da Comarca de Lisboa considerou improcedente o pedido de insolvência da SAD do Sporting intercedido pela Socas Investment, Lda a 20 de dezembro de 2019. A empresa espanhola, liderada pelo agente José Fouto, reclamava 1,6 M€ , por alegada mediação na venda de William Carvalho ao Betis, dívida que a SAD não reconhecia, como Record adiantou a 30 de dezembro do ano passado. Porém, a sociedade admite pagar 1,1 M€ à Socas por outras duas operações: a transferência de Piccini para o Valencia (8 M€) e a contratação de Nani ao mesmo clube (a custo zero).