Trindade Barros: «Detenção de Bruno de Carvalho causou-me perplexidade»

Trindade Barros admitiu que ficou surpreendido com a. O antigo membro da Comissão Transitória da MAG do Sporting e antigo sócio leonino (expulso pela Comissão de Fiscalização) referiu que o ex-presidente dos leões se mostrou sempre disponível para prestar esclarecimentos à justiça."A detenção de Bruno de Carvalho causou-me alguma perplexidade quanto aos termos em que a mesma ocorreu, por ser um domingo, por ser um final de tarde e por ser um dia em que houve jogo em Alvalade. Bruno de Carvalho sempre se mostrou disponível para colaborar com a justiça e prestar todos os esclarecimentos que fossem necessários. Nesse contexto, tomou a iniciativa de ir ao DIAP e ao DCIAP em outubro. Não foi ouvido porque o processo não estava disponível, mas ficou o registo da sua total disponibilidade. Portanto, esta detenção não se há de fundar no perigo de fuga, não estamos a imaginar Bruno de Carvalho a fugir do país ou a estar escondido num sítio qualquer. Por outro lado, a detenção também se poderia justificar no perigo de perturbação de inquérito. Neste mês de novembro, o inquérito estará praticamente concluído. Causa perplexidade e surpresa os termos em que houve detenção. Não quero acreditar que tenha sido para provocar este espectáculo mediático, que prejudica a pessoa, que fica humilhada, mas a própria instituição (Sporting)", começou por dizer, em declarações à TVI 24."Admito a possibilidade de haver circunstâncias novas e graves que justifiquem a detenção, mas não foi dada nenhuma explicação pela PGR, não há nenhuma notícia de uma circunstância que justifique esta detenção. É verdade que o processo está em segredo de justiça e por isso devemos aguardar, mas para já esta detenção causa perplexidade", disse antes de referir que este caso pode ser prejudicial para o Sporting."O impacto no Sporting pode ser negativo por várias razões. O Sporting é um clube desportivo, mas também é uma marca que está na CMVM e estas decisões têm impacto no mercado de capitais e no próprio prestígio do clube, podendo afetar o processo das rescisões", referiu."Às vezes os opositores de Bruno de Carvalho, numa fúria cega de o atacar, acabam por prejudicar o próprio Sporting. Sugeria alguma prudência, reflexão e ponderação", terminou.