Tal como tem sido apanágio nos trabalhos de pré-temporada do Sporting, esta é a oportunidade para os jovens valores nas fileiras dos leões poderem-se mostrar. Nesse sentido, e de acordo com informações recolhidas por Record, os responsáveis planeiam premiar a boa época de Ivanildo, Demiral e Rafael Barbosa, trio da equipa B, com a subida ao plantel principal durante a pré-época.Ivanildo, de 22 anos, e Demiral, de 20, formavam a habitual dupla de centrais da formação secundária, às ordens de Luís Martins, e ambos já foram chamados por Jorge Jesus ao treino dos A. O primeiro, capitão da equipa B e internacional português sub-20, foi esta temporada suplente não utilizado no embate entre Sporting e Famalicão, da Taça de Portugal. Já Demiral, internacional sub-21 pela Turquia, viu Jorge Jesus conceder-lhe a estreia oficial pelos A frente ao Oleiros, de novo na Taça.Quanto a Rafael Barbosa, o médio de 22 anos foi outro dos destaques da equipa B na época finda. Tal como Ivanildo e Demiral, também captou a atenção de Jesus e foi recompensado com a chamada para os jogos com Plzen (fora) e At. Madrid (casa), da Liga Europa, onde foi suplente não utilizado. Ao que o nosso jornal apurou, é também seguido por emblemas da 1ª Liga e os belgas do Antuérpia.