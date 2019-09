Trio de promessas entusiasmadas

Tomás Silva, Diogo Sousa e Matheus Nunes, jovens dos sub-23 que têm sido chamados aos trabalhos da equipa principal, mostram-se entusiasmados com o futuro no clube. "O objetivo de todos é chegar à equipa principal", garantiu Silva, ao jornal do clube. "Ter chegado à principal formação foi um sonho", admitiu Sousa. "Estou mais perto do sonho", disse Nunes.