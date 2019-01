Trio 'desfalca' Sporting em vésperas de jogo da Taça de Portugal

O Sporting continua a preparar o jogo com o Feirense dos quartos de final da Taça de Portugal (quarta-feira, 20H45, no Estádio Marcolino de Castro). No treino desta segunda-feira, Bruno Gaspar, Rodrigo Battaglia e Fredy Montero ficaram de fora. "O lateral tem efetuado tratamento a um traumatismo na anca direita, o médio tem vindo a recuperar da lesão contraída em novembro e o avançado trabalha no ginásio para voltar ao activo após um traumatismo no tornozelo direito", pode ler-se no site dos leões.Marcel Keizer volta a orientar nova sessão de trabalho amanhã, às 10h30 (à porta fechada), e às 13 horas fará a habitual conferência de imprensa de antevisão ao jogo.