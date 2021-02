Trio do Sporting 'limpo' para o clássico com o FC Porto

Ainda sob pena de haver algum problema físico até lá, o Sporting deverá apresentar-se no clássico da próxima jornada, diante do FC Porto, na máxima força. Únicos jogadores que estavam em risco caso vissem cartão amarelo, Sebastián Coates, Nuno Santos e Matheus Nunes 'escaparam' sem qualquer admoestação no duelo deste sábado diante do Portimonense e permitem desta forma a Rúben Amorim defrontar o dragão com todos disponíveis.





Note-se que Coates e Nuno Santos foram titulares, ao passo que Matheus saltou do banco de suplentes a três minutos do final, para o lugar de João Palhinha.