Trio sem lugar na convocatória

A convocatória de Silas, treinador do Sporting, para a visita ao Sp. Braga – meia-final da final four da Taça da Liga – deixou de fora três elementos do plantel: Jovane, Miguel Luís e Rosier. Este último, lateral francês, acaba por ter o maior destaque, pois perdeu a titularidade para Ristovski no início de dezembro do ano passado e a visita ao Santa Clara representou o último jogo em que se sentou no banco de suplentes. Os outros dois jogadores lutam para subir alguns degraus na hierarquia verde branca.