Triunfo permite passar rivais

O clássico de ontem sorriu aos dragões e, de uma forma indireta, este desfecho pode beneficiar o Sporting. Caso a equipa de Marcel Keizer regresse hoje a Lisboa com mais três pontos somará mais um que FC Porto e Benfica, pois os rivais vão terminar a terceira jornada empatados (ambos com seis pontos na Liga).





Após um empate na Madeira frente ao Marítimo e uma vitória diante do Sp. Braga, os leões têm assim uma possibilidade de ouro de aproveitarem a primeira escorregadela do campeão nacional. Na próxima jornada o Sporting recebe o Rio Ave e de seguida o campeonato vai registar a primeira paragem para as seleções.