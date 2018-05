Continuar a ler

BdC em Faro



Hoje (19h) em Faro (Pavilhão Municipal da Penha), realiza-se a segunda sessão de esclarecimento de Bruno de Carvalho aos sócios, depois da que teve lugar domingo no Pavilhão João Rocha. Hoje (19h) em Faro (Pavilhão Municipal da Penha), realiza-se a segunda sessão de esclarecimento de Bruno de Carvalho aos sócios, depois da que teve lugar domingo no Pavilhão João Rocha.

Em informação enviada ontem aos sócios, o Conselho Diretivo partilhou a... convocatória da AG de destituição, marcada para 23 de junho, que votará a "revogação coletiva, com justa causa", do mandato de cada um dos sete elementos que seguram o quórum no CD. A direção fez ainda seguir o pedido de meios técnicos da MAG tendo em vista a referida assembleia: reserva da Altice Arena, mobilização de funcionários, contratação da Universidade do Minho para a votação em urna e apresentação de um plano de segurança. O CD alega que a " AG, por ser ilegal, não se pode realizar". A MAG, em comunicado, pede à direção que "se comporte com a mesma dignidade e elevação, evitando campanhas de desinformação".A AG de 23 de junho, segundo a MAG, foi convocada a pedido do próprio "CD em 16 de maio e por iniciativa do presidente da MAG". "Os sócios não estão obrigados a depositar na tesouraria do clube qualquer importância para cobrir as despesas."