Troca de palavras valeu expulsões a Beto e Rui Casaca no intervalo do Sp. Braga-Sporting

Já são conhecidas as razões que originaram as expulsões de Beto e Rui Casaca ao intervalo do Sp. Braga-Sporting, da 19.ª jornada da Liga NOS. De acordo com o mapa de castigos divulgado esta terça-feira pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, os dois dirigentes protagonizaram uma acesa troca de palavras no túnel de acesso aos balneários.





"O que é que tu queres c******? Vai-te f****!", foi assim que Rui Casaca, diretor executivo do Sp. Braga, se dirigiu a Beto no final da 1.ª parte, de acordo com o relatório do árbitro, que também especifica a reação do 'team manager' do Sporting: "O que é que tu queres pá? És um palhaço".Recorde-se que nos últimos minutos 1.ª parte Galeno – já com amarelo – reclamou e esbracejou por uma falta não assinalada. Logo a seguir soou o apito para o descanso e gerou-se uma confusão, com Galeno e Neto no epicentro e Esgaio a tentar afastar o companheiro. O árbitro assistente Bruno Rodrigues correu para intervir, escorregou e caiu. Rapidamente se juntaram elementos das duas equipas, Neto viu amarelo e a confusão arrastou-se na saída para os balneários, altura em que Tiago Sá e Beto trocaram bocas. Já no túnel, o árbitro expulsou o diretor executivo do Sp. Braga, Rui Casaca, e o ‘team manager’ do Sporting, Beto, após provocações ao enfermeiro dos leões, Alexandre Rodrigues.