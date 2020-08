Troféu Francisco Stromp em cinco modalidades no regresso do Sporting ao pavilhão

O Sporting anunciou esta segunda-feira o regresso das modalidades 'indoor' ao Pavilhão João Rocha, com jogos particulares no andebol, basquetebol, futsal, hóquei em patins e voleibol pelo Troféu Francisco Stromp.

Três dos cinco jogos estão marcados para este sábado, com o Castelo da Maia o adversário no voleibol, seguindo-se o Viseu 2001, no futsal, e o Turquel, no hóquei em patins.

Os leões do andebol regressam em 8 de setembro, contra o Póvoa Andebol Clube, enquanto o basquetebol está de volta frente à Académica, em partidas sem público nas bancadas, devido à pandemia de covid-19.