Os leões voltaram a apresentar-se num esquema de 4x2x3x1 e com um onze titular já muito próximo daquele que deverá iniciar a Liga, dentro de pouco mais de uma semana. Bruno Fernandes ao meio, e Nani sobre a direita, assumiram o comando do ataque leonino. Desta vez, e ao contrário do que aconteceu na terça-feira diante da Académica, o goleador Bas Dost ficou em branco.Para começar a segunda parte do jogo-treino, José Peseiro só manteve quatro jogadores (Viviano, Mathieu, Jefferson e Bruno Fernandes), tendo testado outras soluções em todos os sectores. Bruno Gaspar rendeu Ristovski, na direita da defesa, e Coates entrou para o lugar de André Pinto, ao centro; no meio-campo, Wendel e Petrovic substituíram Battaglia e Misic; nas alas, Matheus Pereira e Acuña assumiram as funções de Nani e Raphinha; finalmente, no ataque, Montero foi aposta para a posição de Bas Dost. O objetivo do técnico, na contagem decrescente para a estreia na Liga, é dar ritmo a todos os jogadores. Os treinos têm sido bidiários, pelo que o desgaste é nesta altura elevado.Além de ter alterado sete titulares da primeira para a segunda parte, José Peseiro deu oportunidade a mais quatro jogadores no treino de conjunto com o Estoril. O central Marcelo, o lateral-esquerdo Lumor, o avançado Carlos Mané e o extremo Jovane Cabral também mereceram a chamada do técnico do Sporting. Viviano, na baliza, fez os 90 minutos.