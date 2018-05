Continuar a ler

Entre as 14h15 e as 16h15 - duas horas certas -, Bruno de Carvalho falou do momento conturbado do Sporting, primeiro numa declaração introdutória e em seguida em resposta às questões dos jornalistas. Entre acusações a José Maria Ricciardi, Holdimo de Álvaro Sobrinho e à imprensa, o presidente leonino garantiu ainda que ninguém da SAD deu autorização ao já famoso BMW conduzido por Nuno Torres (Juve Leo) para entrar na Academia após as agressões. Ataque esse que sublinhou que nunca teria acontecido caso estivesse presente mas que frisou ter sido "involuntariamente" provocado pelos jogadores.A operação cashball, a não ida ao Jamor - e as explicações para essa decisão - e a certeza de que não existem motivos para os futebolistas recindirem os respetivos contratos também foram temas abordados por Bruno de Carvalho.