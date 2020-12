UEFA 'aponta' Pote à... Seleção Nacional

Pote tem sido um dos responsáveis pelo bom momento do Sporting, tanto que, além dos sportinguistas, a própria... UEFA revelou estar de olho no médio-ofensivo. Com efeito, através da sua rede social destinada ao Europeu’2021, o organismo que rege o futebol europeu apontou o reforço dos leões, por cinco vezes internacional pelos sub-21 de Portugal, à Seleção Nacional. “Pote = a próxima estrela de Portugal a ser chamada?”, questionaram, enaltecendo os 9 golos que o criativo apontou nos últimos 5 jogos do Sporting. E perante o ‘elogio’, Pote limitou-se a responder com um coração, em tons de... verde. A bola está agora do lado do selecionador nacional, Fernando Santos.

Mais um prémio na vitrina

Depois de ter sido eleito o melhor jogador e o melhor médio da Liga, nos meses de setembro e outubro, Pote voltou a ser distinguido, desta vez como o melhor jovem jogador do campeonato no referido período. “Estou muito contente por ter recebido este prémio. É um motivo de orgulho para mim. Vou continuar a trabalhar por mais. Agradeço também à equipa”, frisou, ao receber o galardão das mãos de João Oliveira Pinto, delegado do Sindicato dos Jogadores.