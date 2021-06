Ugarte e o Sporting: «Informei-me e sei do interesse...»

Manuel Ugarte abordou esta quarta-feira, em declarações à imprensa do seu país, o seu futuro e confessou que seria difícil recusar a possibilidade de trocar o Famalicão por um clube de maior dimensão, como o Benfica ou o Sporting. O médio uruguaio assume mesmo saber do interesse leonino, que Record já deu conta, mas deixa claro que por agora está desligado do tema para recarregar baterias.





"Estou obviamente inteirado. Informei-me e sei do interesse, mas agora estou um pouco desligado do tema, porque estou de férias, mas nestes dias chegará o meu representante [Jorge Chijane] e falarmos para resolver vários assuntos", disse o médio, de 20 anos, em declarações à Rádio 890.Permanecer no Famalicão não parece ser algo que desagrade ao jovem uruguaio, mas o tal salto... não podia ser negado, assume. "O Famalicão é um clube tremendo, sinto-me cómodo e muito contente, mas se surgisse uma oportunidade no Sporting ou no Benfica seria um salto gigante. E não podemos deixar passar as oportunidades."Ugarte, refira-se, está por estes dias no Algarve a gozar férias, uma decisão que tomou por conta da situação de pandemia no Uruguai, mas também para definir o futuro. "Na verdade, também fiquei porque a realidade da Covid-19 está má no Uruguai e é preciso fazer quarentena. Vim para o Sul, tranquilo, descansar um pouco. Diria que fiquei um pouco pelas duas razões."A finalizar, o médio falou de Seba Coates, um compatriota seu que poderá passar a ser também seu colega de equipa. "Estando no Uruguai, não via muitos jogos de Portugal e não sabia a transcendência que tinha o Coates na Liga, mas ao chegar, foi algo incrível, surpreendeu-me. Para mim, foi o melhor central da época aqui."